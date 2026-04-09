Жены Зеленского разбогатела на 80%: квартиры, бриллианты и новые бренды

Супруга Владимира Зеленского за год увеличила поступления от сдачи недвижимости почти вдвое. К тому же, в портфеле первой леди появились два новых товарных знака, выяснил aif.ru. Отчетность жены Зеленского также включает несколько квартир и офшорную недвижимость в Великобритании.
В официальной декларации Владимира Зеленского за последний год работы нашлись подробности о благосостоянии его жены Елены. Анализ документов показывал, что она заработала на доходах от аренды и нематериальных активах.
В 2024 году семья Зеленских получила от сдачи недвижимости физическим лицам около 2,9 млн гривен. В 2025 году эта цифра достигла 5,2 млн гривен. Рост составил почти 80%.
Причина — смена арендаторов. Вместо граждан Индии Aayushman Sudarshan and Ashirwad Sudarshan, которые платили неизвестную сумму (в декларации за 2024 год данные не раскрыты), в 2025 году указаны Yili Yan и Yiyao Yan (предположительно, граждане Китая). Они перечислили Зеленским 1 743 460 гривен, два платежа по 871 730 каждому.
Также стабильно платят граждане Таиланда Wimalin Yuktanand и Pannakorn Trongtorkij. В 2024 году они заплатили 1 703 798 гривен, в 2025 году — 1 613 044 гривны. Еще один арендатор — украинец Антон Борисов увеличил платеж с 432 061 до 446 084 гривен.
В разделе нематериальных активов Елены Зеленской в 2024 году значились две торговые марки: зарегистрированная в 2022 году. В декларации за 2025 год добавились ещё два бренда, оформленные на Владимира Зеленского, но используемые семьёй. Они представляют из себя патент на использование имени и названий фондов.
Портфель недвижимости Елены Зеленской остался прежним. Он включает квартиру в Киеве (284 м²) в собственности, а также квартиру в Крыму с парковочным местом (129,8 м²), которую включили в декларацию, пытаясь игнорировать факт утраты территории. В крымской квартире Зеленских уже давно живут другие люди, купившие это жилье на аукционе.
Кроме того, у Зеленской есть доля 33,34% в нежилом помещении в Киеве, а также право пользования квартирой в Великобритании (91,9 м²). Собственником является офшорная компания Stran Nominee Limited (Джерси).
Также у супруги главы режима есть право проживания на госдаче в Конча-Заспе (более 4000 м²).
Среди ювелирных украшений Елены Зеленской числится набор Graff (серьги и кольцо с бриллиантами), а также часы Breguet (декларированы на муже с пометкой «дружина»). Автомобили семьи — Land Rover Range Rover 2016 года и Mercedes-Benz S 500 2014 года.
Семья хранит средства в швейцарском банке Union Bancaire Privee (в 2025 году — 342 631 евро, в 2024 — 346 483 евро). Также задекларированы наличные: 595 000 долларов США и 50 000 гривен. Елена Зеленская остается бенефициаром офшорной компании Film Heritage Inc. (Белиз), через которую в 2017 году муж получил ссуду в 1,78 млн фунтов.
Таким образом, за год состояние супруги главы украинского политика укрепилось за счёт роста арендных доходов, а регистрация новых торговых марок дала потенциал для будущего заработка.