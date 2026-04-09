Юрист назвала популярные мошеннические схемы в преддверии Пасхи

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мошенники убеждают граждан в возможности списать задолженности в честь Пасхи, получить пасхальные подарки и «поставить свечу за здравие онлайн», после чего воруют данные, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
«Мошенники убеждают граждан в возможности списать задолженности в честь Пасхи. Такие сообщения поступают от злоумышленников из фальшивых банковских приложений или по телефону — для списания долга они просят граждан передать личные данные, коды из СМС или другую информацию», — сказала юрист.
Как отметила Браун, также аферисты в преддверии Пасхи активно используют в своих преступлениях религиозную составляющую — так, они создают фальшивые сайты, где предлагают «написать записки о здравии на Пасху» или «поставить свечу за здравие онлайн». После перехода на подобные ресурсы персональные данные пользователя попадают к преступникам.
Помимо этого, злоумышленники создают фальшивые сайты маркетплейсов и интернет-магазинов, оформляя их в пасхальной тематике.
По словам Браун, также мошенники рассылают сообщения от ботов в мессенджерах с информацией о якобы розыгрышах и акциях в честь праздника и поздравления с фишинговыми ссылками.
«Мошенники создают в Telegram чат-боты, предлагающие получить пасхальные подарки или премиум-подписку от имени Telegram, Roblox или маркетплейсов. Чтобы получить бонусы в виде “Пасхальных яиц” предлагают подписаться на сомнительные каналы “спонсоров”, — отметила юрист.
Она добавила, что некоторые мошеннические боты убеждают жертв подписаться на Telegram-каналы с целью инвестирования.