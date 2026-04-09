«Российская полка» стартует: первыми станут косметика и бытовая химия

Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями для внедрения проекта «российской полки», сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга России Романа Чекушова. Речь идет о приоритетном размещении отечественных непродовольственных товаров в торговых залах.
По его словам, именно эти сегменты рассматриваются как пилотные благодаря широкому ассортименту и представленности в разных ценовых категориях.
Проект закона предполагает обязательное выделение отдельных полок под продукцию российского производства. Инициатива направлена на расширение присутствия отечественных товаров в розничной торговле.
Документ был подготовлен Минпромторгом в 2025 году. Первоначально планировалось, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Позднее сроки были пересмотрены. В ведомстве сообщили о переносе запуска на 1 марта 2027 года, чтобы дать ритейлерам и онлайн-площадкам время на подготовку и внедрение новых правил.
