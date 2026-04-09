Опрос показал, сколько испанцев считают США угрозой для Европы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Большинство испанцев считают США угрозой для Европы и поддерживают идею усиления европейской независимости от более крупных держав, сообщает издание Politico по результатам опроса, проведенного для издания компанией Cluster17.
По результатам опроса населения шести стран ЕС, респонденты из Испании показали наибольшее недоверие в отношении США. Так 51% респондентов в Испании заявили, что Вашингтон представляет «угрозу» для Европы. Они также отличились поддержкой идеи расширения автономии Европы: 94% испанцев заявили, что Европе необходимо стать более самодостаточной и менее зависеть от других крупных держав.
Обратная ситуация наблюдается в Польше, где 13% опрощенных назвали США угрозой, а 24% — близким союзником.
В отношении конфликта на Ближнем Востоке 49% жителей Италии и 43% жителей Испании заявили, что их страны должны публично выступить против военных действий.
Опрос проводился онлайн с 13 по 21 марта среди 6698 взрослых респондентов из Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польши и Испании. Данные о статистической погрешности не приводятся.