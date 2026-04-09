Опрос показал, сколько испанцев считают США угрозой для Европы

По результатам опроса населения шести стран ЕС, респонденты из Испании показали наибольшее недоверие в отношении США. Так 51% респондентов в Испании заявили, что Вашингтон представляет «угрозу» для Европы. Они также отличились поддержкой идеи расширения автономии Европы: 94% испанцев заявили, что Европе необходимо стать более самодостаточной и менее зависеть от других крупных держав.