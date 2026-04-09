Ураганный ветер оставил Северо-Курильск без света

Большая часть города Северо-Курильска в Сахалинской области осталась без электричества из-за мощного циклона с ветром до 58 м/с.

Об этом сообщил мэр муниципального округа Александр Овсянников.

Ураганный ветер повалил столбы линий электропередачи, сорвал обшивку фасадов, а также повредил дорожные знаки и кровли жилых домов.

Глава округа подчеркнул, что оперативные службы уже приступили к восстановительным работам. Энергетикам удалось запитать социально значимые учреждения, сейчас ремонтные бригады устраняют аварии на городских сетях.

Ранее в МЧС России предупредили, что в четверг, 9 апреля, в шести регионах Северного Кавказа возможны обрывы линий электропередачи и серьёзные сбои в работе транспорта из-за сильных ливней и шторма.