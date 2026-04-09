Чекушов: косметика и бытовая химия первыми попадут на «российскую полку»

Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями товаров в рамках проекта «о российской полке», сообщил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Роман Чекушов.
Об этом он рассказал в интервью журналистам РИА Новости.
Инициатива предлагает в обязательном порядке размещать в торговых залах специальные полки с отечественными непродовольственными товарами.
Представитель министерства пояснил, что местная продукция уже хорошо себя зарекомендовала и представлена практически во всех потребительских сегментах. Отмечается, что в случае принятия новые правила должны были вступить в силу с 1 марта 2026 года.
«Мы уверены, что пилотными категориями могут и должны стать товары, которые относятся к косметической отрасли, бытовой химии, парфюмерии», — подчеркнул Чекушов.
Ранее креативный директор Альберт Цимиханов рассказал, что люксовые бренды занимали небольшую долю российского рынка косметики и парфюмерии по объёму, однако контролировали премиальный сегмент аксессуаров и верхний ценовой сегмент парфюмерии.