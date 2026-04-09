Марочко: Киев включил старших офицеров ВСУ в «пожарные команды»

ЛУГАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины включило старших офицеров в «пожарные команды» для стабилизации ситуации на сложных участках фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Оперативное командование вооруженных формирований Украины “Север”, “Запад” и “Восток” ввело в практику отправки своих офицеров на сложные участки к линии боевого соприкосновения для осуществления контроля управления войсками и стабилизации обстановки. На практике старшие офицеры берут на себя руководство, выполняя функцию так называемых “пожарных команд”, — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что офицеров ВСУ отправляют на сложные участки на пару недель, после чего, при необходимости, проводится ротация.