Марочко: Киев включил старших офицеров ВСУ в «пожарные команды»

Украинское командование пошло на такой шаг для стабилизации фронта, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины включило старших офицеров в «пожарные команды» для стабилизации ситуации на сложных участках фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Оперативное командование вооруженных формирований Украины “Север”, “Запад” и “Восток” ввело в практику отправки своих офицеров на сложные участки к линии боевого соприкосновения для осуществления контроля управления войсками и стабилизации обстановки. На практике старшие офицеры берут на себя руководство, выполняя функцию так называемых “пожарных команд”, — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко уточнил, что офицеров ВСУ отправляют на сложные участки на пару недель, после чего, при необходимости, проводится ротация.