«Единая Россия» подвела итоги работы в отрасли сельского хозяйства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партия запустила отчетный форум «Есть результат» в Красноярском крае.
В рамках подготовки к региональному форуму «Есть результат!» в южных округах Красноярского края состоялась рабочая площадка «Развитие села: время перемен». Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Владислав Зырянов, представители сельхозпредприятий, руководители образовательных учреждений, депутаты от «Единой России» посетили различные сельскохозяйственные объекты южных округов Красноярского края, образовательные учреждения, которые готовят кадры для отрасли. Так, в Минусинске участники мероприятия посетили два объекта ОАО «Молоко» и Минусинский сельскохозяйственный колледж. В Курагинском округе познакомились с работой опытного производственного хозяйства «Курагинское». В селе Березовское участники рабочей площадки посетили производственное предприятие «Березовское», где встретились со студентами на молочном комплексе, с учащимися сельскохозяйственного колледжа, ознакомились с ремонтными мастерскими. Завершилась выездная часть площадки в средней школе № 10 села Березовское.
По итогам работы рабочей площадки состоялся круглый стол, на котором участники подвели итоги выполнения народной программы, с которой партия победила на выборах в 2021 году, сформировали предложения в новую народную программу.
«В целом за эти пять лет реализации народной программы “Единой России” у нас есть чем гордиться. В области развития агропромышленного комплекса, мы первые в СФО в абсолюте господдержки, мы вторые в России по поддержке инвестиционной деятельности, у нас на 16 млрд рублей за эти пять лет реализованы инвестпроекты. По продуктивности молочного стада мы первые в Сибири. Ежегодно край показывает один из лучших результатов в России по производству рапса. Урожайность в крае лучшая в Сибири и эти показатели держатся много лет на одном уровне. Мы действительно лидеры! Отмечу, что в народную программу мы планируем внести предложения по поддержке и подготовке кадров для села, по усовершенствованию цифровой платформы для сельского хозяйства, а также по расширению экспорта и рынков сбыта. Самое главное, мы понимаем, что дело в людях. Мы сохраняем традиционный образ жизни, показываем, что в Сибири можно заниматься сельским хозяйством. У нас есть люди, которые любят свое дело, знают его и показывают отличные результаты», — рассказал Владислав Зырянов.
Министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев рассказал о государственной поддержке сельского хозяйства в регионе: «Мы понимаем, что без науки в настоящее время дальнейшее движение сельского хозяйства невозможно, поэтому краем выделяется господдержка в размере 75 млн рублей на деятельность ОПХ. Сейчас, чтобы хотя бы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. Мы понимаем, что в условиях дефицита кадров, в условиях необходимости повышения эффективности отрасли научные исследования находятся в приоритете. Государственная поддержка оказывается не только научной деятельности. Мы субсидируем широкий спектр техники, которую сегодня представляли на площадках. Например, беспилотные системы, автоматизированные системы по управлению ими. Стараемся сделать максимально возможное, чтобы движение вперед не останавливалось».
Ректор Аграрного университета, председатель Общественного совета партийного проекта «Российское село» Наталья Пыжикова отметила, что в регионе кадры для села начинают готовить со школьной скамьи: «У нашего вуза как и любого заведения высшего образования есть миссия подготовки кадров, также научная деятельность и воспитательная часть. Без партнерства и кооперации с территориями невозможно растить грамотные карды. Мы взаимодействуем с нашими предприятиями и по профессиональной, и по воспитательной работе. Это, так называемые, бесшовные формы образования, начиная со школы: агроклассы, спо и высшее образование. У ребят есть выбор. Те, кто хочет получить профессию — остановятся, а те, кто хотел бы продолжать образование — идут дальше. Партнерство с сельхозтоваропроизводителями, с предприятиями — важная составляющая нашей работы. Всем нашим партнерам хочется выразить благодарность за сотрудничество».
Напомним, старт сбора предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проводит аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.