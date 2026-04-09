Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наступление под Славянском: продвижение ВС РФ сдерживают дроны и артиллерия

Подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия на направлении Славянска, сообщают СМИ. Продвижение осложняется плотной обороной и активным применением беспилотников.

По имеющимся данным, территория вокруг города находится под постоянным артиллерийским контролем. Передвижение техники и личного состава фиксируется средствами воздушной разведки.

На позициях одного из подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для засад. Беспилотники размещают вблизи дорог и перекрестков, после чего применяют по появляющимся целям.

Военные указывают на изменение тактики применения БПЛА. Удары чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с целью.

Также отмечается, что при сокращении численности пехоты возрастает роль операторов беспилотников. Управление дронами становится одним из ключевых факторов на данном участке.

Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами региона, где продолжаются боевые действия. По оценкам на месте, продвижение идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров.

Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха усложняют действия подразделений и требуют повышенных мер маскировки техники.

