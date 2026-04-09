Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перемирие под вопросом: Израиль допустил возврат к боевым действиям в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана, несмотря на объявленное перемирие, сообщается в его видеообращении. По его словам, прекращение огня рассматривается как временный этап.

Он отметил, что поставленные цели будут достигнуты либо в рамках соглашения, либо путем возобновления военной операции. Возможность возвращения к боевым действиям, по его словам, сохраняется.

Ранее власти Ирана заявили о нарушениях режима прекращения огня. В Тегеране сообщили о готовности дать ответ на действия израильской стороны.

Перемирие сроком на две недели было согласовано в ночь на среду. Израиль объявил о приостановке ударов, однако продолжил операцию против шиитского движения на территории Ливана. По данным СМИ, удары нанесены по нескольким населенным пунктам на юге страны, есть погибшие и пострадавшие.

Сообщается также об ударах по объектам на юге Ирана и уничтожении беспилотника в провинции Фарс. На фоне обострения фиксируются перебои с проходом судов через Ормузский пролив.

Согласно условиям перемирия, Иран должен обеспечить безопасность судоходства. В основу возможного соглашения может лечь план из десяти пунктов, предусматривающий контроль над проливом, снятие санкций и продолжение ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает предложенные условия как основу для начала переговоров.

