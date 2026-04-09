Перемирие под вопросом: Израиль допустил возврат к боевым действиям в Иране

Он отметил, что поставленные цели будут достигнуты либо в рамках соглашения, либо путем возобновления военной операции. Возможность возвращения к боевым действиям, по его словам, сохраняется.
Ранее власти Ирана заявили о нарушениях режима прекращения огня. В Тегеране сообщили о готовности дать ответ на действия израильской стороны.
Перемирие сроком на две недели было согласовано в ночь на среду. Израиль объявил о приостановке ударов, однако продолжил операцию против шиитского движения на территории Ливана. По данным СМИ, удары нанесены по нескольким населенным пунктам на юге страны, есть погибшие и пострадавшие.
Сообщается также об ударах по объектам на юге Ирана и уничтожении беспилотника в провинции Фарс. На фоне обострения фиксируются перебои с проходом судов через Ормузский пролив.
Согласно условиям перемирия, Иран должен обеспечить безопасность судоходства. В основу возможного соглашения может лечь план из десяти пунктов, предусматривающий контроль над проливом, снятие санкций и продолжение ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает предложенные условия как основу для начала переговоров.
Читайте также: Ситуация выглядит как «цугцванг»: что известно по конфликту США и Ирана.