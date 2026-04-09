Глава Красноярска встретился с жителями Кировского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 8 апреля глава города Сергей Верещагин провёл большую встречу с жителями Кировского района Красноярска.
Люди пришли со своими проблемами, которые не могут решить по несколько лет. Большинство вопросов исходило от жителей главных улиц района Вавилова, Павлова и Щёрса. Например, в дождь улицу Вавилова заливает так, что нельзя перейти даже по пешеходному переходу в районе ТЮЗа. Там есть одна ливнёвка, но она не спасает. Жители подняли много проблем с мусорными площадками в районе, особенно возле Злобинского рынка.
Сергей Верещагин рассказал о развитии уличной сети в Кировском районе. Он объяснил, что сейчас обновление сети проектируется и обещал рассказать об этом осенью 2026 года. Но сейчас можно сказать, что будет строиться дорога от улицы Волжской до улицы Кутузова.
Также глава города разъяснил, что планируется закупка новых трамваев. Как известно, трамвайные линии сейчас действуют только на правобережье.
Из крупных планов, отвечая на вопрос, Сергей Верещагин рассказал, что площадка завода Сибтяжмаш может принять новые экологически чистые производства, но, конечно, не металлургию. И, конечно, глава города подчеркнул, что метротраму быть, хотя город в этом проекте отвечает только за верхние площадки вокруг станций. Из ближайших планов, Сергей Верещагин обещал поддержать предложение возродить летом Детский карнавал.
