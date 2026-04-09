Выборы под давлением: Венгрия голосует на фоне внешнего конфликта

Парламентские выборы в Венгрии проходят на фоне заявлений о внешнем давлении и попытках влияния на избирательный процесс, сообщает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Парламентские выборы в Венгрии проходят на фоне заявлений о внешнем давлении и попытках влияния на избирательный процесс, сообщает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Голосование назначено на 12 апреля.

По его словам, структуры Евросоюза предпринимают шаги для воздействия на внутреннюю политику страны, а также звучат обвинения в адрес Украины. Ранее аналогичные заявления делал премьер-министр Виктор Орбан, указывая на поддержку оппозиции со стороны внешних игроков.

В числе спорных эпизодов упоминается ситуация с поставками нефти по трубопроводу, проходящему через Украину. В Будапеште считают, что ограничения поставок могут быть связаны с политическими мотивами, тогда как украинская сторона объясняет перебои последствиями боевых действий.

Также сообщалось о выявлении крупной партии наличных средств и золота, перевозимых через территорию страны. Власти Венгрии потребовали разъяснений по происхождению этих средств.

Отдельно поднимается тема безопасности энергетической инфраструктуры. Ранее сообщалось об обнаружении взрывчатых устройств вблизи газопровода, обеспечивающего поставки топлива в регион.

По данным социологических опросов, позиции действующей власти и оппозиции остаются сопоставимыми. При этом эксперты отмечают, что результаты могут отличаться от прогнозов из-за особенностей избирательной системы и различий в учете электората.

Голосование проходит в условиях повышенного внимания к внешнеполитической повестке, однако ключевым фактором для избирателей остаются внутренние социально-экономические вопросы.

