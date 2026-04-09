Мэр Казани Ильсур Метшин призвал не допускать давления на учителей

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о недопустимости давления на учителей. Об этом он сказал на выездном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних, которая прошла в гимназии № 107 Ново-Савиновского района. Градоначальник отметил, что беспочвенная критика и травля педагогов подрывают авторитет образовательной системы и вредят всему школьному сообществу. По его словам, каждый конфликт необходимо разбирать объективно, при этом давление на учителя недопустимо. Авторитет школы начинается с уважения к педагогу, которое должно прививаться в семье.
Основной проблемой при проведении психологического мониторинга в школах остается обязательное требование согласия родителей. Отказы с их стороны приводят к тому, что часть подростков остается «невидимой» для специалистов. Метшин подчеркнул, что социально-психологическое тестирование и медицинские обследования — это законодательно закрепленные нормы, но из-за отсутствия согласия картина получается неполной. Именно среди не прошедших диагностику могут оказаться дети, которые особенно нуждаются во внимании. Мэр призвал искать дополнительные правовые механизмы, чтобы не терять эту категорию ребят.