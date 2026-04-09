Посольство: Россияне стали чаще получать визы во Францию

В 2025 году французская сторона выдала россиянам более 150 тысяч виз. Об этом рассказали в посольстве Франции в Москве. Отмечается, что по сравнению с 2024 и 2023 годами данные показали небольшое увеличение.
В дипмиссии уточнили, что соответствующее количество виз оформило Генеральное консульство Франции в Москве. Подчеркивается, что рост носит умеренный характер относительно предыдущих лет.
Также отмечается, что посольство придает значение развитию обменов между странами и стремится обеспечивать возможность поездок во Францию для работы, учебы, туризма и личных целей при соблюдении национального законодательства, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Китай «придает большое значение» обменам между жителями КНР и России и заинтересован в развитии туристических контактов.
На данный момент безвизовый режим между Россией и Китаем действует в тестовом режиме — до 14 сентября. Благодаря этому любой россиянин может поехать в Китайскую Народную Республику на 30 дней при наличии только загранпаспорта. В свою очередь граждане Китая могут поехать в Россию без наличия визы с 1 декабря 2025 года.
31 марта министр экономического развития России Максим Решетников высказался, что Москва и Пекин заинтересованы в продлении безвизового режима в любом формате. Он отметил, что во втором квартале Минэкономразвития совместно с МИД выработает позицию по формату дальнейших действий.