Валтонен: Финляндия не потерпит агрессивную риторику Трампа об Иране

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщила в интервью журналистам финской газеты Iltalehti.
По словам министра, сейчас появилась прекрасная возможность выстроить прочный мир между конфликтующими сторонами.
Политик подчеркнула, что в ходе недавних переговоров с коллегами на Ближнем Востоке у неё появилась реальная надежда на дипломатическое урегулирование ситуации.
«Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными (агрессивными. — RT) высказываниями (Трампа. — RT)… или с тем, что за ними может стоять», — констатировала Валтонен.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.