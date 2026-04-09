Валтонен: Финляндия не потерпит агрессивную риторику Трампа об Иране

Финляндия и другие страны Европейского союза не намерены терпеть агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщила в интервью журналистам финской газеты Iltalehti.

По словам министра, сейчас появилась прекрасная возможность выстроить прочный мир между конфликтующими сторонами.

Политик подчеркнула, что в ходе недавних переговоров с коллегами на Ближнем Востоке у неё появилась реальная надежда на дипломатическое урегулирование ситуации.

«Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными (агрессивными. — RT) высказываниями (Трампа. — RT)… или с тем, что за ними может стоять», — констатировала Валтонен.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

