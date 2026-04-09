Главу Тельмы обвиняют в купле-продаже участка в обход закона с ущербом на 4,9 млн

IrkutskMedia, 9 апреля. Глава Тельминского муниципального образования в Усольском районе стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Как установило следствие, он в обход закона изменил категорию земельного участка, что позволило его покупателю приобрести участок по более низкой стоимости. После эта земля была размежевана на более 100 участков, которые реализовывались по значительно большой стоимости.
В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что чиновника обвиняют в превышении полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, из личной заинтересованности. Установлено, в 2023 году глава городского поселения из личной заинтересованности вынес постановление об изменении вида разрешенного использования участка площадью 9,2 га в районе поселка Тюменск Усольского района с категории земель общего пользования на категорию для ведения садоводства. На основании договора на оказание услуг по оценке стоимость участка составила 1,3 млн рублей при кадастровой стоимости не менее 9 млн рублей.
После чего фигурант, в нарушение требований землепользования, создал условия для продажи участка на электронной торговой площадке. При этом извещение о проведении аукциона на сайте администрации Тельмы не размещалось, информация о продаже недвижимости была недоступна для ознакомления иным лицам.
По результатам проведенных торгов, вопреки действующему законодательству, глава заключил договор купли-продажи земельного участка с единственным участником торгов — физическим лицом. Приобретенный покупателем объект был размежеван на 102 земельных участка различной площади, которые им реализуются по значительно большей стоимости.
Действия фигуранта дела существенно нарушили права и законные интересы граждан и организаций. Ущерб городскому поселению составил не менее 4,9 млн рублей. Следователи собрали полную доказательственную базу, подтверждающую причастность обвиняемого к преступлениям, были проведены необходимые экспертизы, а также наложен арест на 30 земельных участков.
В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд рассмотрел апелляции по уголовному делу в отношении бывшего мэра Тулуна Юрия Кариха, пересмотрев приговор за служебные преступления, связанные с нарушением жилищных прав граждан и незаконным отчуждением муниципальной земли.