Главу Тельмы обвиняют в купле-продаже участка в обход закона с ущербом на 4,9 млн

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что чиновника обвиняют в превышении полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, из личной заинтересованности. Установлено, в 2023 году глава городского поселения из личной заинтересованности вынес постановление об изменении вида разрешенного использования участка площадью 9,2 га в районе поселка Тюменск Усольского района с категории земель общего пользования на категорию для ведения садоводства. На основании договора на оказание услуг по оценке стоимость участка составила 1,3 млн рублей при кадастровой стоимости не менее 9 млн рублей.