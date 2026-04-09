В красноярском заксобрании раскритиковали федеральный законопроект об ООПТ

По мнению красноярских депутатов, предусмотренное законопроектом хозяйственное использование ООПТ может стать приоритетнее сохранения экологического наследия. Кроме того, в документе размыты критерии объектов, под которые могут изымать земли, что создает возможность для злоупотреблений. По словам председателя комитета Виталия Дроздова, подготовленные в заксобрании предложения по изменению законопроекта будут направлены в комитет Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.