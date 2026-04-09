В красноярском заксобрании раскритиковали федеральный законопроект об ООПТ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента по итогам заседания комитета.
«Инициатива в текущей редакции требует серьезной доработки и не может быть поддержана», — отмечается в пресс-релизе.
По мнению красноярских депутатов, предусмотренное законопроектом хозяйственное использование ООПТ может стать приоритетнее сохранения экологического наследия. Кроме того, в документе размыты критерии объектов, под которые могут изымать земли, что создает возможность для злоупотреблений. По словам председателя комитета Виталия Дроздова, подготовленные в заксобрании предложения по изменению законопроекта будут направлены в комитет Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Как писал «Ъ», Госдума РФ приняла законопроект, представляющий собой поправки к закону «Об особо охраняемых природных территориях», в первом чтении 18 марта 2026 года. Он был внесен федеральным правительством. Документ дает возможность изменять границы действующих ООПТ и размещать на освобожденных от обременений участках объекты, имеющие «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ».