Перемирие под условием: США готовы к силовому сценарию в Иране при срыве соглашения

Вооруженные силы США сохранят присутствие на Ближнем Востоке и в районе Ирана до полного выполнения условий соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.

Вооруженные силы США сохранят присутствие на Ближнем Востоке и в районе Ирана до полного выполнения условий соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил в своей социальной сети.

По его словам, американские подразделения остаются на позициях с необходимыми ресурсами. В случае срыва договоренностей, как отметил глава государства, возможен более масштабный военный ответ.

Трамп подчеркнул, что одним из ключевых условий является обеспечение свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив. Он также заявил об отсутствии у Ирана ядерного оружия и выразил уверенность в достижении соглашения.

Ранее Вашингтон согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. В основу возможных переговоров может лечь предложенный Тегераном план.

При этом СМИ сообщают о расхождениях в трактовке условий. В частности, отмечаются различия между версиями документов на разных языках.

Переговоры между США и Ираном запланированы на 10 апреля в Исламабаде. В них примут участие представители высшего руководства обеих сторон.

На фоне перемирия в окружении американского президента звучат оценки о его преждевременности. Отдельные эксперты связывают соглашение с внутренними экономическими факторами, включая рост цен на фоне ограничений в транспортировке нефти через регион.

Читайте также: Ситуация выглядит как «цугцванг»: что известно по конфликту США и Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше