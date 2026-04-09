Перемирие под условием: США готовы к силовому сценарию в Иране при срыве соглашения

Вооруженные силы США сохранят присутствие на Ближнем Востоке и в районе Ирана до полного выполнения условий соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил в своей социальной сети.
По его словам, американские подразделения остаются на позициях с необходимыми ресурсами. В случае срыва договоренностей, как отметил глава государства, возможен более масштабный военный ответ.
Трамп подчеркнул, что одним из ключевых условий является обеспечение свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив. Он также заявил об отсутствии у Ирана ядерного оружия и выразил уверенность в достижении соглашения.
Ранее Вашингтон согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. В основу возможных переговоров может лечь предложенный Тегераном план.
При этом СМИ сообщают о расхождениях в трактовке условий. В частности, отмечаются различия между версиями документов на разных языках.
Переговоры между США и Ираном запланированы на 10 апреля в Исламабаде. В них примут участие представители высшего руководства обеих сторон.
На фоне перемирия в окружении американского президента звучат оценки о его преждевременности. Отдельные эксперты связывают соглашение с внутренними экономическими факторами, включая рост цен на фоне ограничений в транспортировке нефти через регион.
