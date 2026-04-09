Мэр Екатеринбурга встретился с представителями китайского города Ордоса

В Екатеринбурге прошла встреча мэра Алексея Орлова с заместителем главы Народного Правительства китайского города Ордоса Мяо Чэнюем. В ходе беседы они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики и культуры.
— Алексей Орлов поприветствовал почетных гостей и напомнил, что текущий год объявлен Президентами России и Китая годом сотрудничества в области образования, — рассказали в пресс-службе администрации города.
Так, в скором времени планируется подписать соглашение о сотрудничестве школы Екатеринбурга со школой в Ордосе. Приступить к реализации данной идеи было предложено в этом или в следующем году.
Также в ходе рабочей встречи обсудили вопрос развития туризма. По словам Алексея Орлова, гости из Китая составляют порядка 35% всех туристов, приезжающих в уральскую столицу.
— Полагаю, что с введением безвизового режима для граждан Китая количество туристов из вашей страны в Екатеринбурге также значительно вырастет, — отметил глава Екатеринбурга.
Мяо Чэнюй поблагодарил Алексея Орлова за сотрудничество и заявил о желании развивать партнерские отношения между городами.