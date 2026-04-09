Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Екатеринбурга встретился с представителями китайского города Ордоса

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял гостей из китайского города Ордоса.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошла встреча мэра Алексея Орлова с заместителем главы Народного Правительства китайского города Ордоса Мяо Чэнюем. В ходе беседы они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики и культуры.

— Алексей Орлов поприветствовал почетных гостей и напомнил, что текущий год объявлен Президентами России и Китая годом сотрудничества в области образования, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, в скором времени планируется подписать соглашение о сотрудничестве школы Екатеринбурга со школой в Ордосе. Приступить к реализации данной идеи было предложено в этом или в следующем году.

Также в ходе рабочей встречи обсудили вопрос развития туризма. По словам Алексея Орлова, гости из Китая составляют порядка 35% всех туристов, приезжающих в уральскую столицу.

— Полагаю, что с введением безвизового режима для граждан Китая количество туристов из вашей страны в Екатеринбурге также значительно вырастет, — отметил глава Екатеринбурга.

Мяо Чэнюй поблагодарил Алексея Орлова за сотрудничество и заявил о желании развивать партнерские отношения между городами.