В Брянской области при ударе БПЛА по машине пострадала мирная жительница

В селе Новый Ропск Климовского района ВСУ атаковали дронами-камикадзе автомобиль, ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.
Женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Автомобиль, в котором она находилась, получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки, был ранен сотрудник «Брянскэнерго». В результате ударов также были повреждены два специализированных автомобиля.
