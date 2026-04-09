В Брянской области при ударе БПЛА по машине пострадала мирная жительница

В селе Новый Ропск Климовского района ВСУ атаковали дронами-камикадзе автомобиль, ранена мирная жительница.

Источник: РБК

В селе Новый Ропск Климовского района ВСУ атаковали дронами-камикадзе автомобиль, ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

Женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Автомобиль, в котором она находилась, получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки, был ранен сотрудник «Брянскэнерго». В результате ударов также были повреждены два специализированных автомобиля.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше