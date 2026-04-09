Посол России в США заявил, что в космосе нет места конфронтации

Космос не должен стать пространством конфронтации между Россией и США, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает ТАСС.
«Важно, чтобы космос оставался площадкой для сотрудничества, а не превращался в арену конфронтации и соперничества», — сказал он перед кинопоказом в посольстве России, посвященном Неделе космоса.
Дарчиев отметил, что в активе у Москвы и Вашингтона проект «Союз» — «Аполлон» 1975 года, а также продленная программа МКС.
Он также напомнил, что продолжается миссия «Артемида-2», призванная «заложить основу для повторной высадки человека на Луне». Дарчиев добавил, что параллельно объявлено о планах «Роскосмоса» создать отечественную окололунную станцию к 2030 году.
Гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин ранее сообщал о содействии российских и американских специалистов по продлению работы первого модуля МКС функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года. Он был выведен на орбиту 20 ноября 1998 года.
