Ограничение ударов: в США требуют согласия конгресса на атаки Ирана

Американские законодатели намерены на следующей неделе вновь вынести на голосование резолюцию о прекращении военных действий против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера. Инициатива также предполагает ограничение полномочий президента при принятии решений о применении силы.

По его словам, предлагается обязать главу государства получать одобрение конгресса для дальнейших ударов. Он раскритиковал текущую военную кампанию, указав, что она не достигла заявленных целей и привела к росту мировых цен на топливо.

Ранее сенат уже отклонял аналогичный документ: за него проголосовали 47 законодателей, против — 53.

На фоне обсуждений президент США объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В качестве основы для переговоров рассматривается предложенный план.

В Тегеране, в свою очередь, заявили о сомнениях в перспективах диалога и перемирия, указав на нарушения ранее согласованных условий.

Одновременно в конгрессе обсуждаются и более жесткие меры. По данным СМИ, часть законодателей рассматривает возможность инициировать процедуру импичмента в связи с военными действиями.

Читайте также: Ситуация выглядит как «цугцванг»: что известно по конфликту США и Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше