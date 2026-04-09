Ограничение ударов: в США требуют согласия конгресса на атаки Ирана

Американские законодатели намерены на следующей неделе вновь вынести на голосование резолюцию о прекращении военных действий против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера. Инициатива также предполагает ограничение полномочий президента при принятии решений о применении силы.
По его словам, предлагается обязать главу государства получать одобрение конгресса для дальнейших ударов. Он раскритиковал текущую военную кампанию, указав, что она не достигла заявленных целей и привела к росту мировых цен на топливо.
Ранее сенат уже отклонял аналогичный документ: за него проголосовали 47 законодателей, против — 53.
На фоне обсуждений президент США объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В качестве основы для переговоров рассматривается предложенный план.
В Тегеране, в свою очередь, заявили о сомнениях в перспективах диалога и перемирия, указав на нарушения ранее согласованных условий.
Одновременно в конгрессе обсуждаются и более жесткие меры. По данным СМИ, часть законодателей рассматривает возможность инициировать процедуру импичмента в связи с военными действиями.
