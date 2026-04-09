Трамп заявил, что американские военные ждут «следующего завоевания»

Американские военные отдыхают после военных действий на Ближнем Востоке и ждут «свое следующее завоевание», заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Тем временем наша великая армия наращивает силы и отдыхает, фактически с нетерпением ожидая следующего завоевания» — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Республиканец отметил, что Вооруженные силы США будут оставаться в Иране и на Ближнем Востоке до тех пор, пока не будет полностью соблюдено достигнутое соглашение.

«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется “перестрелка” масштабнее, качественнее и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел», — подчеркнул Трамп.

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. По словам Трампа, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.

Переговоры между странами запланированы на 10 апреля в Исламабаде. От американской стороны в них примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, узнал CNN. Делегацию от Ирана возглавит спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше