Трамп заявил, что американские военные ждут «следующего завоевания»

«Тем временем наша великая армия наращивает силы и отдыхает, фактически с нетерпением ожидая следующего завоевания» — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Республиканец отметил, что Вооруженные силы США будут оставаться в Иране и на Ближнем Востоке до тех пор, пока не будет полностью соблюдено достигнутое соглашение.
«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется “перестрелка” масштабнее, качественнее и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел», — подчеркнул Трамп.
В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. По словам Трампа, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.
Переговоры между странами запланированы на 10 апреля в Исламабаде. От американской стороны в них примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, узнал CNN. Делегацию от Ирана возглавит спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.