Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1506-й

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Части Запорожской и Херсонской областей остались без электричества. В МИД РФ заявили, что Россия не станет затягивать возобновление переговоров по Украине, однако ситуация может зависеть от того, кого США назначат для диалога с Ираном. NRK сообщила, что Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16 от Норвегии, которые страна обещала в 2023 году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:47 ? В Крымском районе Краснодарского края при атаке беспилотников погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

8:34 Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16 от Норвегии, которые страна обещала в 2023 году, сообщает NRK со ссылкой на украинский источник.

8:25.

8:16 Россия не станет затягивать возобновление переговоров по Украине, в то же время ситуация может зависеть от того, кого США назначат для диалога с Ираном, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

8:09 Авария произошла на магистральных сетях в Запорожской области. Без электричества осталась часть региона, сообщил глава городского округа Мелитополя Сергей Золотарев.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона также полностью или частично обесточены.

8:04 ? Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Сегодня 1506-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

