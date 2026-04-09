Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1506-й

8:47 ? В Крымском районе Краснодарского края при атаке беспилотников погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
8:34 Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16 от Норвегии, которые страна обещала в 2023 году, сообщает NRK со ссылкой на украинский источник.
8:09 Авария произошла на магистральных сетях в Запорожской области. Без электричества осталась часть региона, сообщил глава городского округа Мелитополя Сергей Золотарев.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона также полностью или частично обесточены.
8:04 ? Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1506-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.