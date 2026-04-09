«Витает надежда»: В ЕС взбунтовались против Трампа из-за агрессии в сторону Ирана

Она заявила, что с угрозами и тем, что за ними стоит, мириться нельзя — тем более сейчас, когда мир между США и Ираном так близок.
«В воздухе витает надежда», — сказала политик, добавив, что только что говорила с коллегами из региона о возможности построить более прочный мир. По её мнению, агрессивный тон американского президента сейчас совершенно неуместен.
Ранее США и Иран договорились о временном перемирии. Тегеран сообщает, что американская сторона одобрила десятипунктовый план, включающий отмену санкций, вывод войск и компенсации. Иран объявил о своей победе, но его мирный план не совпадает с документом, который Трамп ранее называл базой для переговоров.
