Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Витает надежда»: В ЕС взбунтовались против Трампа из-за агрессии в сторону Ирана

Финляндия и другие страны Евросоюза не намерены закрывать глаза на агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен предупредила в интервью газете Iltalehti.

Она заявила, что с угрозами и тем, что за ними стоит, мириться нельзя — тем более сейчас, когда мир между США и Ираном так близок.

«В воздухе витает надежда», — сказала политик, добавив, что только что говорила с коллегами из региона о возможности построить более прочный мир. По её мнению, агрессивный тон американского президента сейчас совершенно неуместен.

Ранее США и Иран договорились о временном перемирии. Тегеран сообщает, что американская сторона одобрила десятипунктовый план, включающий отмену санкций, вывод войск и компенсации. Иран объявил о своей победе, но его мирный план не совпадает с документом, который Трамп ранее называл базой для переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
