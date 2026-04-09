Такер Карлсон допустил оценку перемирия с Ираном как поражение США

Решение о перемирии с Ираном, принятое президентом США Дональдом Трампом, выглядит как победа для Вашингтона, однако оно может быть поражением, заявил американский журналист Такер Карлсон в видеоролике на своем YouTube-канале.
«События вчерашнего вечера выглядели как победа для США, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», — сказал он.
Журналист пояснил, что президент не обозначил, что именно представляют собой 10 пунктов плана по прекращению войны, предложенных Ираном. Однако смены иранской власти не случилось, хотя американские военные базы в Ближневосточном регионе понесли серьезный урон. Сама операция обходится в сотни миллиардов долларов, а Тегеран продолжает контролировать Ормузский пролив.
Карлсон подчеркнул, что большинство людей рассматривают режим прекращения огня как победу в контексте самого факта объявления перемирия, закономерно предполагая, что «прекращение огня — это хорошая вещь».
7 апреля президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что Вашингтон согласился на двухнедельное прекращение огня. В соцсети Truth Social Трамп написал, что пошел на перемирие по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.
