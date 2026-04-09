Угрозы и давление Вашингтона: в Пентагоне пригрозили Ватикану силой

На закрытой встрече в январе представители американского военного ведомства и дипломатии Ватикана обсудили подходы к международным конфликтам, сообщает журнал The New Republic. По данным издания, разговор состоялся на фоне критики силовых методов со стороны понтифика.
Как утверждается, в ходе беседы прозвучали заявления о военном потенциале США и необходимости учитывать позицию Вашингтона. Также упоминались исторические примеры зависимости церковной власти от государств.
Встреча прошла после выступления главы католической церкви перед дипломатическим корпусом, где он заявил о вытеснении дипломатии диалога силовыми подходами и росте роли военных решений.
По данным публикации, в американской администрации эти высказывания были восприняты как критика внешнеполитического курса.
В начале февраля стало известно, что понтифик не планирует посещать США в рамках мероприятий, посвященных юбилею независимости страны.
В военном ведомстве США ранее отрицали наличие напряженности, заявляя, что диалог с представителями Ватикана носил рабочий характер и проходил в корректной форме.
