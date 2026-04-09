Угрозы и давление Вашингтона: в Пентагоне пригрозили Ватикану силой

На закрытой встрече в январе представители американского военного ведомства и дипломатии Ватикана обсудили подходы к международным конфликтам, сообщает журнал The New Republic. По данным издания, разговор состоялся на фоне критики силовых методов со стороны понтифика.

Как утверждается, в ходе беседы прозвучали заявления о военном потенциале США и необходимости учитывать позицию Вашингтона. Также упоминались исторические примеры зависимости церковной власти от государств.

Встреча прошла после выступления главы католической церкви перед дипломатическим корпусом, где он заявил о вытеснении дипломатии диалога силовыми подходами и росте роли военных решений.

По данным публикации, в американской администрации эти высказывания были восприняты как критика внешнеполитического курса.

В начале февраля стало известно, что понтифик не планирует посещать США в рамках мероприятий, посвященных юбилею независимости страны.

В военном ведомстве США ранее отрицали наличие напряженности, заявляя, что диалог с представителями Ватикана носил рабочий характер и проходил в корректной форме.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше