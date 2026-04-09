«Все поля блестят»: ВСУ окутали километры приграничья оптоволокном для управления дронами

«Все поля блестят — это оптоволокно. Много километров этого оптоволокна. Все деревья, все поля опутаны этими нитями», — отметил он.
Боец пояснил, что такая система обеспечивает прямую связь с оператором и делает аппараты практически неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, поскольку сигнал передается по физическому каналу. Он также сообщил, что подобная практика распространена в ряде участков приграничья, где фиксируется высокая активность беспилотников.
Собеседник агентства подчеркнул, что технология, ранее считавшаяся устаревшей, вновь стала востребованной. По его словам, современные боевые действия во многом превратились в соревнование инженерных решений, где ключевую роль играет способность находить эффективные способы поражения целей.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.