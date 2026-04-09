Трамп пригрозил Ирану и заявил, что ВС США останутся на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США с боеприпасами «и всем прочим необходимым для уничтожения уже ослабленного противника» останутся на местах в Иране и на Ближнем Востоке до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться полностью. Об этом в Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.