Трамп пригрозил Ирану и заявил, что ВС США останутся на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США с боеприпасами «и всем прочим необходимым для уничтожения уже ослабленного противника» останутся на местах в Иране и на Ближнем Востоке до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться полностью. Об этом в Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.
Он добавил, что, если этого не произойдет, что, по его мнению, крайне маловероятно, «тогда начнется стрельба более масштабная, лучше организованная и более мощная, чем кто-либо когда-либо видел раньше».
«Это было согласовано уже давно, и, несмотря на всю фальшивую риторику об обратном, никакого ядерного оружия, и Ормузский пролив будет открыт и безопасен. Тем временем наши великие вооруженные силы пополняют запасы и отдыхают, фактически с нетерпением ожидая своего следующего завоевания», — написал Трамп.
В ночь на 8 апреля Трамп объявил о согласии Соединенных Штатов на двухнедельное перемирие с Ираном при условии полного открытия Ормузского пролива. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое может стать рабочей основой для переговоров.
Associated Press, однако, сообщало, что версии требований Ирана на английском языке и фарси различаются. В частности, в иранском тексте присутствует пункт о «принятии обогащения урана», чего не было в версиях на английском.
Переговоры США и Ирана запланированы на 10 апреля в Исламабаде. От американской стороны в них примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, узнал CNN. Делегацию от Ирана возглавит спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, передает ISNA.
The Wall Street Journal при этом пишет, что высокопоставленные помощники Трампа и его близкие союзники опасаются, что тот преувеличил значение хрупкого прекращения огня с Ираном и преждевременно объявил о победе Штатов в военной операции. Профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, однако, назвал перемирие «единственно спасительным внутриполитическим решением», поскольку Республиканская партия находилась в «крайне неудобном положении» из-за роста цен, вызванного блокадой Ормузского пролива.
