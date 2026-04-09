Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО и напомнил о Гренландии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО после встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в социальной сети Truth Social.

«НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!!!» — написал Трамп.

Рютте, в свою очередь, после встречи заявил, что некоторые европейские страны «провалили тест» Трампа, отказавшись помочь Штатам в войне против Ирана. Он также отметил, что понимает разочарование американского лидера.

6 апреля на брифинге в Белом доме Трамп заявил, что именно с острова начались проблемы в отношениях США и НАТО. «Все началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию, а они не хотят нам ее отдавать, и я сказал: “Пока-пока!” — пояснил тогда он.

После возвращения в Белый дом в январе 2025-го Трамп неоднократно говорил, что контролировать Гренландию должны США. По его мнению, Дания не в состоянии обеспечить безопасность стратегически важного для Вашингтона региона. Республиканец неоднократно называл Гренландию стратегически важной для США.

Хотя он отказался от угроз взять остров силой, его интерес к региону остается высоким. Politico писало, что Трамп интересуется природными ресурсами Гренландии, включая значительные запасы нефти и газа.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше