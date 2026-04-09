WSJ узнала об опасениях в США, что Трамп рано объявил о победе в Иране

Высокопоставленные помощники президента США Дональда Трампа и его близкие союзники опасаются, что он преувеличил значение хрупкого прекращения огня с Ираном и преждевременно объявил о победе Штатов в военной операции. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, Трампа проинформировали о наличии рисков, которые могут привести к срыву соглашения и о том, что у Ирана сохраняется серьезный военный потенциал.
Более половины иранских ракетных установок уничтожено, но значительная их часть по-прежнему находится глубоко под землей, говорит один из собеседников издания. По его словам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) располагает десятками небольших катеров, способных угрожать кораблям в Ормузском проливе, несмотря на то что 90% флота Военно-морских сил Ирана потоплено.
Эти предупреждения не остановили настойчивые утверждения Белого дома о преимуществах Штатов перед переговорами с Ираном: пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт назвала пятинедельную операцию США «военным триумфом». По ее словам, способность Ирана создавать баллистические ракеты и беспилотники большой дальности была подорвана на годы, морские мины в основном уничтожены, а военно-воздушные силы малозначимы. Хотя военный и ядерный потенциал Ирана действительно подорван, Тегеран по-прежнему обладает значительными возможностями, считают опрошенные WSJ официальные лица и эксперты.
Среди других опасений помощников Трампа — маловероятное возобновление движения судов через Ормузский пролив без существенных уступок, на которые Трамп вряд ли пойдет. Этот тупик может привести к возобновлению боевых действий, считают источники издания.
8 апреля, за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Ирану, Трамп объявил о согласии Штатов на двухнедельное перемирие. Американский лидер отметил, что пошел на это при условии полного открытия Ормузского пролива.
Трамп рассказал, что получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров. Позже иранские власти озвучили их. Среди прочего в списке обязательство о ненападении, согласие на обогащение урана и прекращение войны на всех фронтах, в том числе против «Хезболлы» в Ливане.
Делегации США и Ирана, как ожидается, должны встретиться 10 апреля в Пакистане. Переговоры и перемирие уже теряют смысл, заявил руководитель иранской делегации, спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф. Он указал на то, что уже нарушены ключевые договоренности: продолжается агрессия против Ливана, а Штаты отрицают права Тегерана на обогащение урана.
