Экс-замначальника УИСП Минобороны приговорили к шести годам колонии

Бывшего заместителя начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России Олега Васенина приговорили к шести годам колонии строгого режима по делу о взятках на 19 млн руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные данные.
Тверской районный суд Москвы признал Васенина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Он также оштрафовал Васенина на 19,9 млн руб. После освобождения из колонии ему в течение пяти лет будет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Суд установил, что военный получил взятки несколькими частями. Из материалов также следует, что УИСП Минобороны заключило с ООО «Транслом» контракт по продаже вторичного сырья, контроль за ним осуществлял Васенин, возглавлявший компанию в прошлом. Отмечается, что при его «попустительстве» было похищено свыше 80 млн руб. бюджетных средств в 2021—2022 годах. Вину он признал.
Летом 2025 года СК сообщил, что суд арестовал активы Олега Васенина на сумму более 200 млн руб.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.