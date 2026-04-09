В сенате США заявили о новой попытке ограничить военные полномочия Трампа

Американские законодатели на следующей неделе вновь постараются принять резолюцию, направленную на прекращение войны с Ираном. Об этом заявил лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер на пресс-конференции в Нью-Йорке, передал Reuters.
Он добавил, что демократы также постараются обязать президента США Дональда Трампа получать одобрение конгресса для любых дальнейших атак.
Шумер раскритиковал военный конфликт против Ирана, заявил, что он не ослабил власти этой страны, не сдержал иранскую ядерную программу, но вместе с тем привел к росту мировых цен на топливо. Заявления самого Трампа он назвал «неадекватными».
19 марта сенат США во второй раз отклонил резолюцию демократов об ограничении военных полномочий Трампа. За документ проголосовали 47 сенаторов, против — 53.
В ночь на 8 апреля президент США объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Он добавил, что пошел на это при условии полного открытия Ормузского пролива. Трамп говорил, что получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф вечером 8 апреля заявил, что переговоры и перемирие с США теряют смысл из-за нарушений трех пунктов согласованной договоренности. Речь идет об атаке Израиля на Ливан, нарушении воздушного пространства Ирана и отрицании права на обогащение урана Исламской Республикой.
7 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил, что конгрессмены от Демпартии США обсуждают совместное требование об импичменте Трампу в связи с боевыми действиями против Ирана. The Wall Street Journal писала, что требование об отставке президента выдвинули более 20 законодателей.
