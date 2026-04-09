Литовского чиновника ссылают на Украину после скандала из-за вопроса «чей Крым»

Скандал разгорелся после интервью, на котором чиновник заявил, что знает, кому принадлежит Крым. Он добавил, что эта тема для Литвы слишком чувствительна.
«Я не несу ответственности за эту политическую ситуацию. Я не знаю, кому принадлежит Крым», — сказал тогда чиновник.
В министерстве приняли в отношении него дисциплинарные меры. Чиновнику после скандала объявлено предупреждение, установлен испытательный срок, а также предписано пройти дополнительные курсы по коммуникации. А позже Якубаускене объявила, что её зам поедет работать на Украину. Правда, куда именно он отправится и какие функции будет выполнять, глава Минздрава Литвы не уточнила.
Украина, Великобритания, Испания, Германия и ещё ряд государств ранее присоединились к соглашению о создании «спецтрибунала» против России, запуск которого намечен на 2026 год. Список участников включает 14 стран: от Великобритании до Коста-Рики. Киев рассчитывает на «максимальное географическое разнообразие» и дальнейшее расширение числа участников.
