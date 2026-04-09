Литовского чиновника ссылают на Украину после скандала из-за вопроса «чей Крым»

Заместитель министра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас, отказавшийся отвечать на вопрос «чей Крым», будет командирован на Украину. Такое решение приняла глава ведомства Мария Якубаускене, передаёт LRT.

Источник: Life.ru

Скандал разгорелся после интервью, на котором чиновник заявил, что знает, кому принадлежит Крым. Он добавил, что эта тема для Литвы слишком чувствительна.

«Я не несу ответственности за эту политическую ситуацию. Я не знаю, кому принадлежит Крым», — сказал тогда чиновник.

В министерстве приняли в отношении него дисциплинарные меры. Чиновнику после скандала объявлено предупреждение, установлен испытательный срок, а также предписано пройти дополнительные курсы по коммуникации. А позже Якубаускене объявила, что её зам поедет работать на Украину. Правда, куда именно он отправится и какие функции будет выполнять, глава Минздрава Литвы не уточнила.

Украина, Великобритания, Испания, Германия и ещё ряд государств ранее присоединились к соглашению о создании «спецтрибунала» против России, запуск которого намечен на 2026 год. Список участников включает 14 стран: от Великобритании до Коста-Рики. Киев рассчитывает на «максимальное географическое разнообразие» и дальнейшее расширение числа участников.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

