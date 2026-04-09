Politico узнало о протесте против сборов Ирана за проход через пролив

Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю США Марко Рубио и вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу с протестом против разрешения Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщило Politico со ссылкой на представителя отрасли.
Собеседник журналистов отметил, что до начала военного конфликта плату за проход через водную артерию не взимали. Он добавил, что полагал, что «мы выиграли войну». По информации Politico, администрация президента США Дональда Трампа отвечает на жалобы «не холодным отказом».
«Скорее это что-то вроде: “Да, хорошо, мы примем к сведению”, — сказал собеседник журналистов.
Также компании выражают обеспокоенность напрямую Трампу, но делают это более мягко, поскольку тот «крайне чувствителен к оценке этой войны, а потому давление на него сейчас считается рискованным», сообщил собеседник издания.
Politico также сообщило, что встреча представителей нефтяной отрасли с высокопоставленными членами американской администрации состоялась утром 8 апреля.
На встрече нефтяники заявили, что уступка Ирана приведет к увеличению стоимости каждой поставки нефти на $2,5 млн из-за сборов и более высоких страховых тарифов. В конечном счете, отметили они, эти расходы будут переложены на потребителей.
Также представители отрасли отметили, что передача Ирану контроля над Ормузским проливом может создать прецедент и стать поводом, чтобы Сингапур и Турция начали брать деньги за проход судов через Малаккский пролив и Босфор.
