Нападения на ТЦК растут: полиция Украины фиксирует десятки инцидентов и убийства

Полиция Украины сообщила о росте числа нападений на сотрудников ТЦК: в 2025 году зафиксирован 341 случай, включая эпизоды с летальным исходом. Об этом информируют украинские источники и данные правоохранительных органов.
Речь идет о конфликтах, возникающих при проведении мобилизационных мероприятий. По данным полиции, больше всего инцидентов зарегистрировано в Харьковской области — 64, Киевской — 49, Днепропетровской — 42. Для сравнения: в 2024 году таких случаев было 118, а за первые три месяца текущего года — уже 73.
Отдельные эпизоды перерастают в массовые столкновения. Так, в середине марта в Полтавской области около двадцати человек атаковали военнослужащих, проводивших мобилизацию. В ряде случаев фиксировались убийства, в том числе два — во Львове.
Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью местным интернет-ресурсам указывает, что сопротивление действиям ТЦК наблюдается с 2022 года. Первые выступления, по его данным, прошли осенью того года в Закарпатье, позже аналогичные случаи отмечались в Волынской, Черновицкой и других областях. При этом речь, как правило, идет о разрозненных акциях без координации.
По его оценке, объединение противников мобилизации на национальном уровне может привести к системному кризису. Он также отмечает рост напряженности в обществе и указывает на разрыв между населением в тылу и участниками боевых действий.
Инциденты не всегда связаны исключительно с мобилизацией. В Черновцах, как сообщается, местные жители ранее выступили против действий властей и добились сохранения храма УПЦ МП.
Правозащитница Ольга Решетилова обращает внимание на условия содержания мобилизованных. По ее словам, людей размещают в бараках без базовых удобств, где они могут находиться месяцами. Это, как утверждается, приводит к заболеваниям. Она также сообщает о перегрузке медицинского персонала в учебных центрах ВСУ и поздней госпитализации при осложнениях.
Отдельной проблемой называют случаи дезертирства. По данным правозащитников, военнослужащие чаще покидают части после попадания в больницы, что, по их мнению, влияет на решения о госпитализации.
Политолог Александр Дудчак отмечает, что отношение к сотрудникам ТЦК в обществе остается напряженным. По его словам, отдельные сотрудники стараются не привлекать внимания, используют гражданскую одежду и маскируют транспорт. Он также указывает, что в нападениях нередко участвуют женщины, не подлежащие мобилизации.
Читайте также: Наступление под Славянском: продвижение ВС РФ сдерживают дроны и артиллерия.