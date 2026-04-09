Подразделения ВСУ на Волчанском направлении доукомплектовываются военнослужащими тыловых и технических частей на фоне значительных потерь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По данным источника, речь идет о 159-й отдельной механизированной бригаде. В боевые группы направляют военнослужащих 122-го батальона связи 3-го армейского корпуса.
Как уточняется, решение о переводе специалистов связи в пехотные подразделения принято без участия командира корпуса Андрея Билецкого (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) — его поставили перед фактом.
На данном участке продолжаются интенсивные боевые действия. По информации Минобороны России, в зоне ответственности группировок «Запад» и «Север» за сутки потери противника составили не менее 370 военнослужащих.
Также, по данным ведомства, уничтожены два бронетранспортера, четыре единицы бронетехники, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и одна станция контрбатарейной борьбы. Кроме того, поражены десять складов.
Минобороны ранее сообщало об освобождении Волчанска в Харьковской области 2 декабря прошлого года.
На фоне происходящего фиксируется рост напряженности внутри страны. Полиция Украины сообщила о 341 случае нападений на сотрудников ТЦК в 2025 году, включая эпизоды с летальным исходом.
Инциденты происходят при проведении мобилизационных мероприятий. Наибольшее число зафиксировано в Харьковской области — 64 случая, Киевской — 49, Днепропетровской — 42. В 2024 году таких эпизодов было 118, за первые три месяца текущего года — уже 73.
Отдельные конфликты перерастают в массовые столкновения. В середине марта в Полтавской области около двадцати человек атаковали военнослужащих во время проведения мобилизации. Также зафиксированы убийства, в том числе два случая во Львове.
