Беспилотники ВСУ против парада Победы: в Госдуме оценили риск атак на 9 Мая

В Госдуме предупредили о возможных попытках срыва парада Победы в Москве с применением беспилотников, сообщает издание «Абзац» со ссылкой на первого зампреда комитета по обороне Алексея Журавлева.

По его словам, украинская сторона может рассматривать сценарии с использованием роя БПЛА или закладкой взрывных устройств на территории столицы. Речь идет о возможных действиях, направленных на нарушение проведения торжеств 9 Мая.

Парламентарий указал, что наиболее уязвимым элементом остается авиационная часть парада. В прошлые годы она уже отменялась, в том числе из-за погодных условий.

При этом окончательный состав участников и иностранных гостей пока не определен. По данным депутата, приглашения еще не направлялись, решения будет принимать протокольная служба позже.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможной отмене парада. По его словам, подготовка к проведению мероприятия в Москве продолжается.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше