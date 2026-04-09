Беспилотники ВСУ против парада Победы: в Госдуме оценили риск атак на 9 Мая

В Госдуме предупредили о возможных попытках срыва парада Победы в Москве с применением беспилотников, сообщает издание «Абзац» со ссылкой на первого зампреда комитета по обороне Алексея Журавлева.
По его словам, украинская сторона может рассматривать сценарии с использованием роя БПЛА или закладкой взрывных устройств на территории столицы. Речь идет о возможных действиях, направленных на нарушение проведения торжеств 9 Мая.
Парламентарий указал, что наиболее уязвимым элементом остается авиационная часть парада. В прошлые годы она уже отменялась, в том числе из-за погодных условий.
При этом окончательный состав участников и иностранных гостей пока не определен. По данным депутата, приглашения еще не направлялись, решения будет принимать протокольная служба позже.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможной отмене парада. По его словам, подготовка к проведению мероприятия в Москве продолжается.
