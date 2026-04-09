Российской фигуристке отказали в Италии: Петросян не обслужили по паспорту

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что столкнулась с отказом в обслуживании в бутиках Dior и Louis Vuitton в Италии из-за российского паспорта. Об этом она рассказала в шоу ALEKÓ In My Bag.
По словам спортсменки, в магазине Dior она планировала приобрести серьги и кольцо, однако продавец прекратил обслуживание после предъявления документа. Аналогичная ситуация произошла и в бутике Louis Vuitton.
Петросян уточнила, что попытка оформить покупку через сопровождавшего ее знакомого также не дала результата. Мужчине отказали после проверки документов и информации о маршруте перелета — причиной стало направление в Москву.
Ситуация произошла на фоне ограничений, введенных в отношении российских спортсменов на международной арене. В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил представителей России от соревнований.
В мае 2025 года организация допустила отдельных спортсменов в нейтральном статусе к отбору на Олимпиаду 2026 года. В список вошли Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.
Петросян и Гуменник приняли участие в квалификационном турнире в Пекине, где завоевали золотые медали. На Олимпийских играх они заняли шестые места в одиночном катании.
После завершения Игр российские фигуристы не были допущены к участию в чемпионате мира.
