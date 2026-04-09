На видео сняли взрывы на судне с оружием для ВСУ в порту после атаки «Гераней»

В порту Измаила Одесской области сняли на видео атаку беспилотников «Герань» по причальной инфраструктуре и находившимся там судам с оружием для ВСУ. Кадры публикуют украинские СМИ.

Источник: Life.ru

В порту Измаила Одесской области зафиксирована атака беспилотников. Видео © Думская.

Судя по появившимся видеозаписям, один из дронов резко снизился и атаковал сухогруз. Попытки сбить аппарат стрелковым оружием результата не дали — после попадания произошёл взрыв, на борту вспыхнул пожар.

По предварительной информации, в момент удара в акватории находились два судна, прибывшие из Европы с военными грузами для украинских подразделений. Одно из них уже разгружалось: часть техники была перемещена на причал, но оставалась в пределах портовой зоны.

Второе судно ожидало своей очереди у причальных сооружений. Сообщается, что на его борту находились беспилотники зарубежного производства. В результате атаки повреждения получили оба корабля. Также отмечается поражение объекта пограничной службы на территории порта. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе предложили запретить русский язык и весь связанный с ним культурный контент к началу туристического сезона. По словам представителей языкового омбудсмена Украины, сейчас это действительно важно.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше