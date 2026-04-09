NR узнал о «внушении» Пентагона Ватикану после речи папы римского

Папа римский выступил с речью 9 января. В своем послании понтифик заявил, что «дипломатия, которая способствует диалогу и стремится к консенсусу между всеми сторонами, заменяется дипломатией, основанной на силе». Также, по его словам, «война снова в моде» и «рвение к войне распространяется».