NR узнал о «внушении» Пентагона Ватикану после речи папы римского

Представители Пентагона отчитали на закрытой встрече кардинала Кристофа Пьера после речи папы римского Льва XIV, в которой он раскритиковал дипломатию. Об этом сообщает журнал The New Republic.
Папа римский выступил с речью 9 января. В своем послании понтифик заявил, что «дипломатия, которая способствует диалогу и стремится к консенсусу между всеми сторонами, заменяется дипломатией, основанной на силе». Также, по его словам, «война снова в моде» и «рвение к войне распространяется».
Как пишет The New Republic, администрация Трампа осталась недовольна критикой папы римского. После этого представители Пентагона вызвали кардинала Кристофа Пьера на закрытую встречу. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что США обладают военной мощью, которая позволяет «делать в мире все, что им заблагорассудится». Он призвал католическую церковь встать на сторону Вашингтона.
Кроме того, один из американских чиновников, который присутствовал на встрече, затронул тему Авиньонского папства — период XIV века, когда французская монархия подчинила католическую церковь.
Ранее, 5 апреля, папа римский выступил с пасхальным посланием. В нем он призвал отказаться от безразличия и привыкания к насилию, а также выступил за разоружение и поиск мира через диалог.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.