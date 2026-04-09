«Привязывали полуголых»: стали известны подробности «дерева правды» в ВСУ

Подробности применения так называемого «дерева правды» в 210-м отдельном штурмовом полку ВСУ стали известны после публикации допроса украинского военнопленного. Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Речь идет о событиях в районе населенного пункта Сопычь Шосткинского района Сумской области. По данным источника, операция в этом районе началась в первых числах марта. На начальном этапе, как утверждается, проводилась эвакуация мирных жителей. В дальнейшем противник начал перебрасывать к населенному пункту штурмовые подразделения и расчеты беспилотной авиации.
Бои за Сопычь продолжались несколько недель. По информации источника, 17 марта населенный пункт и прилегающие территории перешли под контроль российских подразделений группировки «Север», действовавших при поддержке авиации, артиллерии и операторов БПЛА.
В ходе этих событий в плен был взят военнослужащий 210-го отдельного штурмового полка ВСУ Александр Марчук, 1985 года рождения. Его допрос, как отмечается, был опубликован с задержкой по техническим причинам.
По словам Марчука, он был мобилизован в декабре прошлого года. Он сообщил, что его задержали сотрудники ТЦК совместно с полицией возле места работы. Попытка скрыться, по его утверждению, не удалась: с одной стороны находился забор, с другой — автомобиль, после чего его окружили и доставили в военкомат.
После распределения он был направлен в подразделение, где занял позицию вместе с другими военнослужащими. По его словам, уже на начальном этапе часть личного состава отказалась выполнять поставленные задачи.
Марчук сообщил, что к отказникам применялись жесткие меры воздействия. По его данным, военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы, привязывали к деревьям, частично раздевали и оставляли на улице на длительное время. Он указал, что подобные действия сопровождались угрозами и физическим воздействием.
Он подтвердил, что данная практика получила неформальное название «дерево правды». По его словам, такие меры применялись показательно и носили системный характер.
По информации источника, ранее подобные методы применялись в других штурмовых подразделениях. Уточняется, что часть офицеров, служивших в 225-м подразделении, была переведена на командные должности в 210-й полк, после чего аналогичная практика могла быть внедрена и там.
Марчук также сообщил о значительных потерях в подразделении. По его словам, группа, в составе которой он находился, была фактически уничтожена. Он уточнил, что оказался единственным, кому удалось выжить.
По его показаниям, подразделение находилось в одном из домов, когда начался артиллерийский обстрел. После выхода из укрытия он потерял связь с сослуживцами. Обнаружив, что рядом никого нет, он попытался покинуть район, однако был задержан.
Он отметил, что другие военнослужащие, по его данным, погибли в ходе боев при попытке оказать сопротивление.
В показаниях также говорится, что часть мобилизованных, отказавшихся выполнять приказы, впоследствии числилась пропавшей без вести. По оценке источника, речь может идти о случаях, когда такие военнослужащие подвергались наказаниям.
До мобилизации Марчук, по его словам, работал в гражданской сфере, выполняя подсобные работы. Он сообщил, что не имел военной подготовки и не ожидал попасть в зону боевых действий.
Отдельно он описал условия содержания после попадания в плен. По его словам, ему была оказана медицинская помощь, проведена перевязка, а также предоставлено питание.
В ходе допроса он также обратился к родственникам. Он передал привет близким и попросил записать для него видеообращение, рассчитывая на возможность дальнейшей связи.
По данным источника, судьба других военнослужащих подразделения связана с тяжелыми потерями в ходе боевых действий. В то же время часть мобилизованных, как утверждается, ранее отказывалась выполнять приказы, что приводило к применению дисциплинарных мер.
