Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сенате США требуют ограничить военные полномочия Трампа

В США должны предотвратить возможное обострение конфликта с Ираном, ограничив действия президента Дональда Трампа. Об этом в соцсети X заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Источник: Life.ru

Политик выразил опасения, что возобновление военных действий может ещё больше ухудшить ситуацию как внутри страны, так и на международной арене. Шумер выступил за использование механизма, который ограничивает полномочия президента в военной сфере, и подчеркнул необходимость закрепить подобные решения на законодательном уровне.

«А если он (Трамп) возобновит эту войну, мы окажемся в ещё худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне», — написал сенатор.

По его мнению, уже произошедшее противостояние с Тегераном негативно сказалось на положении США, ухудшив его по сравнению с прежним периодом.

«Трамп — военный болван», — подытожил политик.

Речь идёт о резолюции о военных полномочиях, принятой в 1973 году после длительной и непопулярной войны США во Вьетнаме. Этот документ обязывает президента консультироваться с Конгрессом перед отправкой американских войск за рубеж и фактически служит инструментом парламентского контроля над военными решениями.

А эскалация всё ещё может случиться, ведь после установленного двухнедельного перемирия Между Соединёнными Штатами и Ираном Дональд Трамп не стал исключать возможности возвращения к силовому сценарию.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше