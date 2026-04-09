В Сенате США требуют ограничить военные полномочия Трампа

Политик выразил опасения, что возобновление военных действий может ещё больше ухудшить ситуацию как внутри страны, так и на международной арене. Шумер выступил за использование механизма, который ограничивает полномочия президента в военной сфере, и подчеркнул необходимость закрепить подобные решения на законодательном уровне.
«А если он (Трамп) возобновит эту войну, мы окажемся в ещё худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне», — написал сенатор.
По его мнению, уже произошедшее противостояние с Тегераном негативно сказалось на положении США, ухудшив его по сравнению с прежним периодом.
«Трамп — военный болван», — подытожил политик.
Речь идёт о резолюции о военных полномочиях, принятой в 1973 году после длительной и непопулярной войны США во Вьетнаме. Этот документ обязывает президента консультироваться с Конгрессом перед отправкой американских войск за рубеж и фактически служит инструментом парламентского контроля над военными решениями.
А эскалация всё ещё может случиться, ведь после установленного двухнедельного перемирия Между Соединёнными Штатами и Ираном Дональд Трамп не стал исключать возможности возвращения к силовому сценарию.
