«Собирает силы в кулак»: Трампа уличили в подготовке мультидоменного удара по Ирану

По его мнению, позиция президента Дональда Трампа осталась непреклонной, а переговоры нужны ему лишь для того, чтобы выиграть время перед решающей атакой. Реального мира на Ближнем Востоке эти переговоры не принесут — они лишь затормозят конфликт на две недели, поскольку Израиль напрямую заинтересован в продолжении войны и активно подталкивает к этому США.
«Сейчас они собирают все силы в единый кулак для нанесения сокрушительного удара по иранской государственности», — подчеркнул собеседник URA.ru.
Концепция мультидоменного противостояния, разработанная в Пентагоне, предполагает одновременное ведение боевых действий в различных средах — на суше, на воде, в воздухе, в космосе и в киберпространстве, причём автоматизированные системы управления позволяют разным боевым единицам действовать как единый организм, объяснил военный эксперт.
Напомним, ранее Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Президент США провозгласил победу в войне, а также объявил о «продуктивной смене режима» в ИРИ. Однако Иран считает победителем себя. Тем не менее, американские и израильские силы продолжили наносить удары по Ирану. Позже Трамп заявил о сохранении сил США у границ ИРИ до выполнения сделки.
