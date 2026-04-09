«Собирает силы в кулак»: Трампа уличили в подготовке мультидоменного удара по Ирану

Двухнедельное перемирие между Вашингтоном и Тегераном — это не шаг к миру, а всего лишь пауза, которую США используют для подготовки мощного мультидоменного удара по Ирану, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Источник: Life.ru

По его мнению, позиция президента Дональда Трампа осталась непреклонной, а переговоры нужны ему лишь для того, чтобы выиграть время перед решающей атакой. Реального мира на Ближнем Востоке эти переговоры не принесут — они лишь затормозят конфликт на две недели, поскольку Израиль напрямую заинтересован в продолжении войны и активно подталкивает к этому США.

«Сейчас они собирают все силы в единый кулак для нанесения сокрушительного удара по иранской государственности», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Концепция мультидоменного противостояния, разработанная в Пентагоне, предполагает одновременное ведение боевых действий в различных средах — на суше, на воде, в воздухе, в космосе и в киберпространстве, причём автоматизированные системы управления позволяют разным боевым единицам действовать как единый организм, объяснил военный эксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Президент США провозгласил победу в войне, а также объявил о «продуктивной смене режима» в ИРИ. Однако Иран считает победителем себя. Тем не менее, американские и израильские силы продолжили наносить удары по Ирану. Позже Трамп заявил о сохранении сил США у границ ИРИ до выполнения сделки.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше