Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минэнерго оценили риск ракетных атак Ирана на нефтяные объекты Казахстана

Насколько защищены казахстанские нефтяные объекты с участием американцев от возможных атак Ирана, рассказал вице-министр энергетики Санжар Жаркешов. По его словам, сейчас работа Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжается в штатном режиме.

Источник: Курсив

«Понятное дело, разные сценарии отрабатываются со всеми участниками этого консорциума. Это крупный проект. Мы выполняем все свои обязательства в пределах наших возможностей. При этом страны-транзитеры и страны-получатели энергоресурсов тоже принимают свои действия. Все заинтересованы в том, чтобы этот процесс осуществлялся в бесперебойном режиме», — сказал он в кулуарах Сената.

По его словам, проделываемая работа не может быть раскрыта Минэнерго, так как это является конфиденциальной информацией.

