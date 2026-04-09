В Крымске при падении обломков БПЛА на нефтебазе пострадали три человека

В Крымске в результате падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В Крымске в результате падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Двоих госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте происшествия.

Падение фрагментов дрона привело к возгоранию, которое ликвидировали к утру. К тушению привлекли всего 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке БПЛА на Крымский район Краснодарского края погиб мужчина. По словам главы региона, в момент налета житель поселка Саук-Дере находился на балконе многоквартирного дома.

Также региональный операштаб писал о падении обломков дрона на крышу частного дома в Славянске-на-Кубани.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше