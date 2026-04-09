В Крымске при падении обломков БПЛА на нефтебазе пострадали три человека

В Крымске в результате падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Двоих госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте происшествия.
Падение фрагментов дрона привело к возгоранию, которое ликвидировали к утру. К тушению привлекли всего 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке БПЛА на Крымский район Краснодарского края погиб мужчина. По словам главы региона, в момент налета житель поселка Саук-Дере находился на балконе многоквартирного дома.
Также региональный операштаб писал о падении обломков дрона на крышу частного дома в Славянске-на-Кубани.
