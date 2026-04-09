Украинский певец Тополя сказал, что Залужный указом вывел его с передовой

Мобилизовавшийся в ряды ВСУ в 2022 году певец Тарас Тополя сказал, что Валерий Залужный, занимавший в то время должность главнокомандующего ВСУ, указом вывел его группу с передовой в Киев.
Тополя заявил, что с тех пор у группы «другие задания, связанные с публичностью».
Журналистка Маричка Довбенко, которой певец давал интервью, сказала, что тот пользуется неравными условиями с остальными служащими ВСУ. Тополя ответил, что не просил Залужного издавать соответствующий указ, но сказал, что в то время у них были «добрые приятельские отношения».
После интервью Довбенко сказала, что представители Тополи потребовали от нее удалить посвященный Залужному фрагмент.
