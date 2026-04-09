Дмитриев: Провальный Рютте не способен защитить провальный НАТО

Дмитриев дал резкую оценку как самому альянсу, так и его руководителю, усомнившись в их эффективности и способности справляться с текущими вызовами. Его резкую реакцию вызвало то, что Рютте согласился с оценкой американского лидера, который назвал альянс провальным.
«Провальный Рютте не способен защитить провальный НАТО», — сделал вывод Дмитриев.
Ранее в Белом доме заявили, что на встрече с Марком Рютте Трамп хотел обсудить возможный выход США из НАТО. После переговоров генсек альянса заявил, что некоторые страны действительно провалили американскую проверку.
