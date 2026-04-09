В Иране обвинили США в нарушении мирного плана до начала переговоров

«Как четко заявил президент США в своем заявлении, предложение Ирана из десяти пунктов является “действенной основой для переговоров” и главной основой для этих переговоров. Однако до сих пор были нарушены три пункта этого предложения», — написал он на своей странице в социальной сети X.
По его словам, Вашингтон нарушил предложение о прекращении огня в Ливане, произошло вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также Тегерану отказали в праве на обогащение урана.
«Теперь сама “действенная основа для переговоров” была открыто и недвусмысленно нарушена еще до их начала. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны», — подчеркнул Галибаф.
В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. Переговоры между странами запланированы на 10 апреля в Исламабаде. От американской стороны в них примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, узнал CNN. Делегацию от Ирана возглавит спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.
По данным The New York Times, мирный план Ирана состоит из десяти пунктов. Среди них — гарантия безопасности Ирана от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций. Тегеран, в свою очередь, обещает открыть Ормузский пролив.
В марте США передали Ирану свой план завершения войны, состоящий из 15 пунктов. Как писал Bloomberg, в план входят положения об открытии Ормузского пролива, лишении всех ядерных возможностей Ирана, а также отказ от ядерного оружия.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.