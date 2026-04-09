В Госдуме анонсировали обмен телами военных между Россией и Украиной

На сегодня, 9 апреля, запланирован новый раунд обмена телами погибших военных между Россией и Украиной, рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
В последний раз обмен телами проводился в конце февраля, тогда Украине были переданы 1000 погибших военных, России — 35.
В начале марта состоялись два обмена пленным, 5 марта стороны передали друг другу по 200 человек, 6 марта — по 300.
В начале апреля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что Москва и Киев работают над подготовкой обменов военнопленными в преддверии Пасхи.
